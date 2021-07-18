哮喘死亡率 成人高5倍

哮喘是一種非傳染性慢性呼吸道疾病，可能是因為環境過敏 原或者是遺傳引起的，症狀多變而且容易復發，常見的是咳嗽、胸悶、喘息、氣管痙攣和呼吸困難的組合。

世界衛生組織的數據， 2019年有2.62億人得病，46.1萬人死亡；在美國 ，平均一天有11人因氣喘發作而死。成年人死於哮喘的可能性幾乎是兒童的五倍，65歲及以上年齡組的哮喘死亡率最高。

目前還沒有根治哮喘的方法，但可以有效地控制症狀。除了藥物，有哮喘的人，平時可以喝含咖啡因的飲料、強化牛奶 和水，可以減少氣道的痙攣收縮。食物方面，選擇含高維生素D，如香菇、木耳和魚類。富含胡蘿蔔素的蔬菜、含鎂的菠菜和南瓜子都有幫助。患者應該避免接觸蛋、牛奶、花生和小麥。

哮喘病人手邊要準備急救性吸入器，就是指短效阝激動劑，支氣管擴張劑，是快速緩解哮喘症狀的最好藥物。常見的就是ventolin、albuterol…etc。

另外，長效的藥物如夢魯斯特（singular）能抑制白三烯氣道炎症的作用。

目前最安全的哮喘藥物就是奧馬珠單抗，xolair阻止igE引起的對過敏原引起的反應；不但預防哮喘發作而且可以減輕症狀。

另外強效控制或預防哮喘發作的主要是皮質類固醇藥物，主要治療哮喘的氣道炎症，是抗炎藥。糖皮質激素也是目前的長期抗炎控制哮喘發作最有效的藥物，如倍氯米松（belclomethadone)、莫米松（momethasone）、氟替卡松 ( fluticasobe）等。