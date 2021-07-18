吃膽固醇藥 最好在睡前

上了年紀的人有三高，通常膽固醇就是其中之一，美國 疾病防治中心統計，40歲以上的人25%每天都在服用降膽固醇的藥。這類藥物可以降低缺血性中風 ，也就是動脈被膽固醇的斑塊或者血栓阻塞阻斷了大腦的氧氣供應，而引起的中風。

一般降血脂的藥是指他汀類藥物，可以降低肝臟製造膽固醇，而使肝臟吸收血液中的膽固醇來供應身體的需要；所以就降低血液中的膽固醇水平。

過去四丶五年在臨床上也發現膽固醇藥物可能會影響睡眠周期和規律，而且增加神經退化性疾病如癡呆症的發生率。若服高劑量藥物，30%的人在四個月之內有急性腎炎，1%的人有肌肉疼痛和發炎現象。

根據美國心臟協會指出，過去30年臨床研究發現，服用降膽固醇藥與心臟病 發作和中風後所引起的永久性心肌受損和半身不遂來比較，益處遠遠超過副作用。

血脂偏高的人需要服藥，但即使血脂檢驗正常的人，有時候也必須服藥。因為有過心臟病、中風、短暫性腦溢血、心血管疾病、心絞痛和周邊血管慢性疾病的人都需要服用。另外，凡是20歲以上低脂蛋白（LDL）超過190毫克者，也應該服用。

膽固醇藥物最好在睡前服用，另外避免葡萄柚汁和一些抗生素和抗真菌藥物。一般人一旦服用這些藥物，低脂蛋白（LDL）水平確實會降低，但是藥物不是萬能的，我們仍然需要減重，養成健康飲食習慣還要堅持鍛鍊才行。