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抗癌之星 常吃蘑菇增強免疫力

顔世蓮

《每日科學雜誌》報導，賓州醫學院流行病學研究所分析了從1966年到2020年一共54年的17項癌症研究，分析了1萬9500名癌症患者的數據。若是每天攝食18克蘑菇，比起不吃蘑菇的人，癌症的相對發生風險降低45%；而且發現乳腺癌的總體相對危險度降低了35%。

原來香菇中含有麥角硫因（ergothioneibe) 和彀胱甘肽（glutathion)，是獨特而且有效的抗氧化劑；麥角硫因可以修復細胞受損的DNA，保護細胞不致變異，抑制癌症發生；蘑菇中的多醣體，可以增強免疫力，加強巨細胞吞噬癌症細胞的功能；寡糖能增進益生菌的生長，減少致癌毒素。

不同蘑菇所含抗氧化劑的濃度各異，舉例來說，平菇（雞肶菇）、杏鮑菇、巴西蘑菇（agarics subdeacons）等所含的抗癌成分要比一般的草菇和白色鈕扣菇高出許多。

在抗癌功效方面，巴西蘑菇（日本稱姬松茸、神奇藥茹）含有高量的多醣體，可活化免疫細胞，延緩癌細胞生長速度，並預防轉移。日本研究認為是目前食用菇中具有最高抗癌效果，幾乎可達98%。

另外，杏鮑菇含寡糖，能增進有益菌的生長，抑制有毒酵素濃度減少致癌物。銀耳又稱白木耳，含有多醣體能增強巨噬細胞的功能抑制腫瘤，而且可提升化療後白血球減少的副作用，另外能促進T細胞和B細胞，加強吞噬能力發揮免疫功能，而且提高肝臟解毒功能。

總體而言蘑菇都有抗輻射作用，防止輻射線殺傷白血球。

癌症 致癌 日本

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