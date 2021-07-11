放射治療 緩解嚴重的阿茲海默症

阿茲海默症 （AD）是一種延續性的腦神經退化性疾病，涉及大腦神經細胞的損傷，從而導致記憶力喪失和認知功能的損害。在美國 ，這是老年人的主要死亡原因之一，而且占所有癡呆症病例的60%到80%。儘管有些緩解或者是延遲某些症狀進展的藥物或者是復健療法，但目前為止，仍然沒有真正能預防或者是治療這種毛病的方法。

阿茲海默症雜誌報導，最新研究發現若是給予低劑量的輻射（例如CT掃描），可以改善重症阿茲海默症患者的生活質量。

參與研究的是80到90歲之間患有嚴重阿茲海默症的人，參與者通過正常的CT掃描之後，每兩周接受一次低劑量放射治療，共計80毫射線的輻射量。結果四分之三參與者的家人和看護報告，在治療後的幾天之內病人似乎意識提高了，而且開始對周圍環境發生興趣。甚至於能夠輕易地坐上輪椅，還能夠自己將腳放在腳蹬上。另外，也有患者見到親人立刻會說話，而且擁抱親吻像多年前一樣。雖然四分之一參與者在言行定性或定量的指標上並未顯示出任何的改善，但是所有參與者都未病情惡化。

原來隨著年齡的增長，體內抗氧化劑的產生機制越來越弱，無法正確的修復損傷的DNA ，而慢慢造成神經細胞死亡。似乎低劑量放射性輻射（LDIR）刺激了提供保護作用的機制，使得大腦神經細胞免受氧化應激的破壞，從而減輕了阿茲海默症的某些症狀。