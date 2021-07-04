人的壽命 可否用醫療技術來無限制延長？

根據美國疾病防治中心 數據，目前活著的百歲老人比以前任何一個時期都多；是否代表人的壽命也會無限制延長呢？

法國生物學者巴豐認為，壽命可以按生長期來推算。因為目前哺乳動物的壽命約為生長期的五到七倍；而人的生長期為20到25年，按照巴豐壽命係數計算，人的預期壽命可達100到175歲。

俄羅斯 海洋生物研究所所長穆爾薩基和莫斯科大學數學系教授庫茲明則認為，人的生命周期是15.15的倍數，這樣計算的話，167歲才是人類壽命的極限。

按美國科學家海佛力克用細胞在體外分裂次數推算壽命的話，一般人的細胞分裂到50次左右，就會出現衰老和死亡；這樣計算，人類最長可活120歲。

日本科學家提出的以性成熟時間來推算人類壽命。哺乳類動物的壽命一般是性成熟時間的八到十倍；人類性成熟時間約4到15年，推算起來，壽命可達110到150歲。

那麼，未來可否用醫療技術來延長壽命呢？

理論上是可行的：

1，利用基因編程，從源頭上消除大部分先天性疾病。

2，可以通過複製或者3D打印自身的器官，在需要時更換，不但沒有排斥反應，而且器官常新。

3，按照現在的技術發展，將來也許可以將個人的意識和記憶取出，再下載到複製出來的空白軀體上，繼續著燦爛的生命。

當然，達到這一步以前，我們唯一能做的，就是注意後天的保養。