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醫藥短波／癌症5迷思 恐延誤就醫

／顏世蓮

一般人對癌症的認識，存有一些迷思：

1. 癌症會傳染嗎？

一般癌症不會通過空氣或者是肌膚接觸而傳播；而是由DNA突變引起，所以在朋友或親戚在最需要支持的時候，可以大膽前往探病。

2.手術割除腫瘤，會導致擴散？

手術是抗癌的主要方法之一，不會導致癌症擴散。如果腫瘤在早期被發現的話，動手術就可能完全治癒。若是因為害怕開刀而耽誤治療，可能會喪命。

3. 手機和電子設備的輻射會患上腦癌？

許多研究表明，當前的醫學共識認為使用電子設備不會引起腦癌。

因為目前手機發射和接收的射頻電磁輻射是「非電離輻射」，能量不足以破壞DNA，也不能直接導致癌症。

4. 年紀大了，癌症治療也是多餘，反正活不了多久。

近年醫界推動對老年人的教育，即使老年患者也可以治癒癌症，並享有數年或數十年的額外生命。

5. 基因改造食品會引起癌症嗎？

在美國，基因改造食品非常普遍，從1990年開始引進這種基因改造食品之後，並沒有發現癌症病例顯著增加。

6. 乳房受傷或受重擊之後會導致癌症？

目前沒有充分的科學證據表明，外傷、或乳房受到擊打，會導致癌症。有時乳房創傷可導致乳房組織損傷和出血，形成可觸及的腫塊，稱為「脂肪壞死」，可能在身體自然修復時會形成疤痕組織，但並沒有證明會增加患癌症的風險。

癌症 致癌 腫瘤

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