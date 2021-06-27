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醫藥短波／健腦5遊戲 提升記憶力

／顏世蓮

大腦可以儲存至少2.5PB（pitabytes，1PB約等於100萬GB）信息，相當於300萬小時的電視內容，而且可以在需要時檢索所有的資料和訊息；大腦會因傷害、感染、缺氧或者是年齡老化而逐漸喪失功能變得遲緩。哈佛大學研究認為，大腦細胞可造性極高，可以利用一些健腦遊戲來提升記憶力和認知能力。

2016年《老人精神病學期刊》刊載一項國際研究，也認為健腦遊戲有助於增強某些隨著年齡而消失的思維能力。

以下是有益的健腦遊戲：

1. 拼圖。大腦必須對一些顏色和形狀進行分類，才能重新組裝出視覺的圖像。碎片越多，大腦就需要更努力，所獲得的激活力也就越高；而且研究發現，每填上一塊就可以產生一些多巴胺，幫助集中記憶力。

2. 填字遊戲。目前來說這仍然是認知活動的首選，可以延緩痴呆症的發生。

3. 強迫完成任務的視頻遊戲。這種遊戲要求玩家對面臨的刺激做出即時反應，例如躲避障礙、尋找路標或者是適應新環境等。研究發現這種活動調節了大腦神經網路，加速順利檢索信息能力。如手機上的免費Lumosity App

4. 數獨Sudoku。大腦在九宮格中排列數字位置時，必須強制自己不斷的保持和運用記憶力。

5. 下棋。不論哪種棋，都是最富智力挑戰的遊戲。也是訓練短期記憶力的好方法。

哈佛大學 手機 App

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