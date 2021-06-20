醫藥短波／牙齦出血 小心白血病

「白血病」令人聞之喪膽，因為發現以後，存活率不高。

白血症是因造血器官的骨髓細胞發生基因突變，抑制正常造血功能，大量減少白血球、紅血球和血小板數量，而出現不正常或者是癌變的白血球。

白血病沒有早期或者是晚期之分，因為一旦從骨髓發出來，就循環到全身，所以一發病就是全身性的疾病。

白血病的症狀並不明顯，但是要特別注意，首先因紅血球低下造成貧血，所以臉色蒼白渾身疲倦；還有白血球量低，無法維持正常免疫反應，很容易有不明原因的發燒現象。另外，血小板不足，無法產生正常凝血功能，於是引起不明原因的瘀青和出血。最後因骨髓產生大量不正常的血球，使得骨髓膨脹，引起骨骼疼痛。若是突然發現有流鼻血、牙齦出血、皮膚出現點狀或塊狀青紫，婦女突然會有月經量過多或流血不止的情況，就要警覺，看看是不是白血病。

目前，白血病是可以治療的，這是因種類不同，療法各異；而且不同於一般癌症 需要一個漫長的過程。除了化療、骨髓移植之外，還有標靶藥物治療。這種標靶藥物可以精準的直接定位阻截癌細胞 的生長，大大減低對正常細胞的傷害。即使是年紀大患有急性骨髓白血病患者的整體存活率，也能延長一年左右。對年輕的急性骨髓白血病正患者來說，五年存活率也能提高到60%。