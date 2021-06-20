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94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

醫藥短波／音樂活腦 助療痴呆症

／顏世蓮

著名文學家雨果說過：開啟人類智慧的寶庫有三把鑰匙：數字、文字和音符。若是已經到了痴呆的程度，數字、文字恐已無能為力；那麼音符又如何呢？

最近發表在英國醫學刊物上的相關論文，包括2097位痴呆症患者，一共22項臨床研究資料。其中部分人接受五個療程以上的音樂療法，另一組則僅接受日常護理或其他的治療。結果發現音樂帶來了神奇，即使一首曾經喜歡的歌曲，也可以在非常短時間內喚醒一位對外界環境基本失去感知的老人。喚回感官和語言功能，讓患者重新獲得一些自我意識，而且常試著去互動。

神經科學家利用功能性核磁共振造影來檢測大腦功能時，發現一般的閱讀、計算、說話，只能引起腦內相應皮層區域反應，只激活腦容量的一部分。但是聽音樂時，神經學家看到了「火花」，腦部在處理聲音的同時，多處區域同時亮起火花；大腦如同被激活了一般全面甦醒。

音樂治療法分為兩種，聆聽和演奏音樂，差異在後者需要精確的運動技巧，必須靠大腦兩邊半球的協同控制，包括處理語言和數學精準度的左半腦，還有擅長處理新穎、創造性內容的右半腦。許多痴呆症患者在經歷過一段音樂學習後，腦部多個區域的細胞活動明顯增加。似乎隨著年齡增長，音樂對腦細胞仍有可塑性，特別明顯出現在演奏樂器者身上。

檢測 英國

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