醫藥短波／避免便祕 老人少吃紅肉

腸胃科最常見的毛病是便祕 ，根據腸胃科學會定義，每星期排便少於三次，而且糞便非常乾燥，排便困難，才能稱為便祕。發生率大約為16%；60歲以上者，發生率超過三分之一。

許多人認為，隨著年齡增長，便祕不可避免，但正常健康的衰老，與便祕的風險增加並沒有關係；可是卻與個人身上基本健康狀況和所服用的藥物有關。例如，曾中風 者、帕金森氏症患者和糖尿病患者，更容易便祕；服用抗炎症、降壓藥物和麻醉藥，也可能會減緩腸壁蠕動而引起便祕。

要如何避免便祕？

不要吃未熟的香蕉和柿子，因為含有太多身體不能消化的芡粉質和單寧酸，可減慢食物在腸道中的蠕動。

不要吞咽口香糖，因為很可能會黏在腸壁，也許會阻塞管道。

麵筋是小麥，黑麥和大麥中的一種蛋白質，有些人對麵筋敏感，從飲食中除去麵筋可以恢復正常排便；去殼、糠和胚芽的精製白米，會導致便祕，糙米卻可以幫助緩解便祕。

紅肉中含有大量鐵，會導致便祕；儘管牛肉和豬肉具有蛋白質纖維，但堅韌且難以消化，增加肉類在腸道滯留時間。

飲用過多的酒精會對身體造成危險，但即使不過量，也會導致便祕。

巧克力是導致便祕的食物之一；油膩的漢堡和薯條也可能導致便祕。

大多數人都知道咖啡 和其他含咖啡因的飲品如巧克力等，是利尿劑，容易造成脫水；但這些飲品也會使便祕惡化。