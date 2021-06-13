醫藥短波／用鋁箔紙 別怕老人痴呆

在1960年，科學家在實驗中向小兔子注射了高含量的鋁元素，結果發現，這些動物發展出與阿茲海默症 患者大腦類似的神經性損害。

此外，一些研究在與阿茲海默症相關的斑塊中，也發現了鋁元素。只是，同樣的鋁也出現在健康的大腦中，所以無法在鋁元素和老人痴呆症之間找出因果關係來。

不過，近期臉書和LINE等社群媒體 上又流傳了關於「鋁箔紙和阿茲海默症關聯性」的老說法。這些帖子認為「用鋁箔紙煮食一餐，就吃下超標的有毒鋁金屬元素了」；還有說法認為「鋁是老人痴呆症的元凶」，能釋出鋁金屬元素的除了鋁箔紙外，還有鋁鍋、鋁罐等。

事實上，造成阿茲海默症的這種鋁離子，嚴格說起來叫做「三氧化二鋁」，把魚、肉或者是絲瓜等食材，用鋁箔紙包起來烹調，只要溫度不會超過100多度以上，三氧化二鋁就不會被釋放出來。

美國 阿茲海默症學會發出的通告指出，食物和飲料中的鋁不容易被人體吸收。真正被身體吸收的量，遠不足食物和飲料中所含鋁的1%；即使吸收，進入人體大部分的鋁都被腎臟清除了。即使是某些藥物如抗酸劑和阿司匹林也含有鋁，還有化妝品和止汗劑也含有少量的鋁，但它們不會被身體吸收。如果飲用水中含超標鋁的話，對已經患有阿茲海默症的人來說，可能會增加惡化速度。