轉基因食品 未必危害健康

早在1990年，轉基因作物和食品已經出現在美國 市場上，最常見的就是棉花、玉米、大豆、土豆（馬鈴薯）和南瓜。雖然已經廣泛使用，但是消費者仍然懷疑，而且感覺無助，因為無法得到充分和準確的訊息。

為什麼將基因改造技術用在食品上？

因為可以增加食品的產量，如養魚場中，鮭魚生長速度能快一倍。有助改良營養成分，增加稻米中的蛋白質含量。增加農作物對蟲害的抵抗力，如防病毒的新鮮木瓜，能大量減少有毒的殺蟲劑使用量。除此以外，還能改良食物外觀，如黃椒青椒和紅椒，增加味道和口感。幫助農作物適應不良環境如抗旱；還能除去食物中某些引起過敏 的成分。

到底轉基因食物有多普遍？

美國農業部報告，在2014年有94%的大豆和91%棉花作物都已採用轉基因技術。目前90%以上的玉米種植地都是由耐除草劑的轉基因種子培育的；而所有棉花中的85%是由轉基因抗蟲作物的種子種植出來的。

轉基因食品安全嗎？

儘管許多人普遍的對高科技轉換DNA的食品持懷疑態度，但在2017年，綜合多項研究包括世衛 組織（WHA）、糧農組織（FAO）、食物暨藥品管理局（FDA）、環境保護署（EPA）等多個監管機構合作，對目前轉基因的安全性，進行了嚴格的測試和監控。目前轉基因食品並未發現造成任何危害健康的情形。