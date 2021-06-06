我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

10個奶爸中 恐有一個抑鬱

顏世蓮

孕婦及產婦抑鬱症已經逐步受到重視，可是在美國每天大約新增1000多名奶爸，因為抑鬱、焦慮而變得沮喪，卻沒有人注意。事實上這就是鮮為人知的─奶爸抑鬱症。臨床發現，大約每10個奶爸就有一個是抑鬱的；若是伴侶懷孕期間患有抑鬱症，奶爸抑鬱的風險會增加50%。

引起奶爸抑鬱症的危險因素是什麼？

心理學專家研究，通常是因為寶寶是計畫之外發生的，若伴侶患有產婦抑鬱症，產前奶爸就已經有焦慮和抑鬱症了；也有因家庭經濟困難或者是失業在家，憂愁難解；還有婚姻不和諧等等原因引起的。

對孩子發育有不良後果嗎？

雖然嬰兒早期親情關係的建立多與母嬰之間的互動有關，但是奶爸抑鬱也會影響到家庭成員之間的親密關係，讓寶寶和父母之間的信任和親情關係出現陰影，會促使孩子發生對父母的負面行為。

在一項對1746名嬰兒一周歲時的調查研究，發現有抑鬱症的奶爸不僅很少給孩子講故事，而且打寶寶的可能性是正常人的四倍。而且與兒童的語言交流困難，而這些孩子到兩歲時，常常出現語言表達障礙。在追蹤到青春期，這些孩子出現對立違抗、破壞性、衝動性行為，也有注意力缺陷多動症的精神障礙。另外這些孩子還出現焦慮抑鬱的情緒不穩問題。

值得慶幸的是，奶爸抑鬱症可以用很簡單的愛丁堡抑鬱症量表來檢測，治療也與一般抑鬱症無異。

美國 檢測

上一則

全面殺菌 別忽略洗澡蓮蓬頭和軟管

下一則

學童睡不夠 易有過動傾向

延伸閱讀

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了
台確診孕婦32周難呼吸「插管剖腹」保母女2命

台確診孕婦32周難呼吸「插管剖腹」保母女2命
不結婚成殺機 伊朗導演慘遭父母「榮譽殺人」分屍

不結婚成殺機 伊朗導演慘遭父母「榮譽殺人」分屍
神奇配料？美國餐廳賣「催生堡」：31孕婦吃了即產子

神奇配料？美國餐廳賣「催生堡」：31孕婦吃了即產子

熱門新聞

今年芒種落在6月5日，屬於24節氣之一，民俗專家楊登嵙提醒民眾，芒種期間需要注意的民俗禁忌。圖／本報系資料照

芒種禁忌知道嗎？專家揭這10天行房「耗損元氣」

2021-06-06 16:38
(取材自健康醫療網)

徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

2021-06-03 01:17
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日批准一款糖尿病藥物Wegovy可在國內市場上販售，稱此藥可協助肥胖症患者進行長期減重。美聯社

FDA通過減肥藥認證 可幫助民眾減重15%

2021-06-05 13:09
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

2021-06-01 16:19
白髮是老化的象徵，大致和人類老化理論相近，通常與遺傳、營養、壓力和自由基有關。(Getty Images)

呵護頭皮3對策 毛髮激黑抗白

2021-06-03 02:00
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

4技巧 助你一夜好眠

2021-05-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光