10個奶爸中 恐有一個抑鬱

孕婦及產婦抑鬱症已經逐步受到重視，可是在美國 每天大約新增1000多名奶爸，因為抑鬱、焦慮而變得沮喪，卻沒有人注意。事實上這就是鮮為人知的─奶爸抑鬱症。臨床發現，大約每10個奶爸就有一個是抑鬱的；若是伴侶懷孕期間患有抑鬱症，奶爸抑鬱的風險會增加50%。

引起奶爸抑鬱症的危險因素是什麼？

心理學專家研究，通常是因為寶寶是計畫之外發生的，若伴侶患有產婦抑鬱症，產前奶爸就已經有焦慮和抑鬱症了；也有因家庭經濟困難或者是失業在家，憂愁難解；還有婚姻不和諧等等原因引起的。

對孩子發育有不良後果嗎？

雖然嬰兒早期親情關係的建立多與母嬰之間的互動有關，但是奶爸抑鬱也會影響到家庭成員之間的親密關係，讓寶寶和父母之間的信任和親情關係出現陰影，會促使孩子發生對父母的負面行為。

在一項對1746名嬰兒一周歲時的調查研究，發現有抑鬱症的奶爸不僅很少給孩子講故事，而且打寶寶的可能性是正常人的四倍。而且與兒童的語言交流困難，而這些孩子到兩歲時，常常出現語言表達障礙。在追蹤到青春期，這些孩子出現對立違抗、破壞性、衝動性行為，也有注意力缺陷多動症的精神障礙。另外這些孩子還出現焦慮抑鬱的情緒不穩問題。

值得慶幸的是，奶爸抑鬱症可以用很簡單的愛丁堡抑鬱症量表來檢測 ，治療也與一般抑鬱症無異。