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長輩失智 恐因同時服用3種以上憂鬱、腦外傷藥物

顏世蓮

長輩出現失智，除了因年紀的自然因素，也要考慮是否可能有其他毛病，如憂鬱症、腦部受外傷，或者因服用的藥物副作用引起。

美國醫學會期刊最近報導，65歲或65歲以上者不應該同時服用三種或三種以上針對大腦或中樞神經系統的藥物。

這項研究包括了120萬癡呆症病人，還有他們所服用的處方藥。結果發現，多半人都服用抗精神病藥勞拉西、奎硫平（Ativan, Seroquel），抗抑鬱新藥氟西汀、舍曲林（Praxil, Zoloft），鴉片類鎮痛藥（morphine）和抗癲癇性藥物（neurontin）等等。這些藥物儘管在年輕人身上可以安全地一齊使用，但是多種藥物一起服用的話，在年紀大的人身上，可能因新陳代謝慢而導致不良後果，比如說影響了注意力、記憶力，造成精神恍惚、幻覺或者是影響思路，遲緩行動等等。

科研人員發現影響大腦的藥物有些是常見的，包括乙酼膽鹼（Acetylcholine）、抗組織胺（Anti-histamine common）、抗精神（anti-psychotic）、抗抑鬱（anti-depressant）、抗癲癇（anti-epileptic）、安眠藥（sleeping pill），甚至有些止痛劑（analgesics）等都是神經科和精神科最常用的藥物。

目前在美國幾乎每年有83萬人至少服用這些藥物中的一種，而有一半人服用了兩種以上的藥物。平均來說，老人失智症患者中有15%是同時服用三種或三種以上的藥物的。其中有92%服用抗抑鬱性藥物；62%服了抗癲癇性藥物；另外還有三分之一的人同時服用止痛劑和抗焦慮的藥物。這些藥物長期服用以後，都可能直接間接地引起癡呆失智，不可不慎。

失智 美國

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