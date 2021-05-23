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神經刺激+復健 中風後手臂無力有救了

顏世蓮

美國每40秒就有一個人中風，每年估計有79萬5000個案例，而且死亡率高，幾乎每四分鐘就有一人死於中風；即使倖存下來，也可能遭到持久性傷害。據估計，中風患者有80%會失去一些手臂的功能，雖然物理治療和手術可能有所幫助，但是中風後拖延得越久，想要完全康復也變得越難實現。

最近在《柳葉刀雜誌》上一項新的研究報告顯示，若是採用神經刺激和復健相結合，可以顯著改變中風後手臂的功能。原來從腦後一直延伸到胸腹腔的顱神經中的迷走神經，屬於一種感覺神經，但也參與運動功能。這項研究的志願者皆是中風之後9個月到10年之間的患者，而且有中度到重度的手臂無力殘疾。外科醫生在這些志願者的胸腔內植入起搏器狀的電脈衝發生器，並用一根導線連接到左迷走神經。

實驗中，發生器通過預先制定的電流脈衝間歇性的刺激神經，電流通過迷走神經到逹大腦。參與者中，有一半人接受迷走神經電療刺激，另外一半人，算是對照組的安慰劑。所有參與者都接受了治療運動障礙和功能方面的復健，90天後，發現接受迷走神經電療刺激那一組中，近一半人表現出明顯的改善，特別在掌握物件，翻轉物體，打開和關閉容器，插入鑰匙和開門等等手臂功能方面，改善了將近兩倍。

這個研究表明，中風好幾年之後的病人也可以實現有意義的手臂功能改善。

中風 美國

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