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免疫系統兩防線 內外齊下護一身

顏世蓮

人體免疫系統提供兩道防線：先天性的免疫系統和適應性的免疫系統。前者是物理屏障，由皮膚、鼻腔和呼吸道以及內部器官的細胞防禦組成，對所有外來入侵者的反應都相同。後者則針對特定感染源或抗原而產生專門的淋巴細胞和蛋白質，這種免疫性有記憶能力，使人體在初次接觸後對某些疾病能夠免疫。

免疫系統有多重作用：

1.防禦外物入侵，這也是免疫系統最基本的功能，對可抵抗並清除微生物，防止病原體入侵和感染。

2.內在清除異物，維持體內組織細胞穩定。舉例來說，擁有大量巨噬細胞的脾臟，不時檢測血液，將衰老和功能異常的紅血球通過吞噬作用而清除，進而保持血液的正常活力。

3.監控異常細胞，事實上，每個人體內都有腫瘤細胞和許多病毒，但並非每一個人都會患癌症或者是被病毒感染。主要是免疫系統可以通過NK細胞等來監視這些不良分子，保護人體不受腫瘤和病毒感染。

4.有超能識別力，能識別自身和外來抗原，對自身的抗原有耐受力，而對外來的抗原進行排斥。萬一免疫識別發生錯誤，就可能導致免疫功能紊亂，引起自身的組織細胞損傷，例如類風濕性關節炎、狼瘡性紅斑等。

5.有激活和平衡能力，免疫系統在識別敵友後，會激活T淋巴細胞、B淋巴細胞和E淋巴細胞等的增殖和分化，繼而產生抗體或者是抗敏的應答反應；但同時也能調節應激反應的程度，否則後果嚴重，可能導致死亡。

腫瘤 檢測 癌症

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