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服用褪黑激素助眠 不過量尚屬安全

顏世蓮

褪黑激素是大腦中松果體自然分泌的激素之一，根據生理醫學會的報導，身體中自然產生的褪黑激素有如身體內的生理時鐘，能夠抑制大腦中促進意識覺醒的信號，也能在上床就寢的時段，讓人感到疲勞或困倦，而有助於睡眠。利用這個特點，褪黑激素被用於治療各種睡眠問題，包括失眠、時差、輪班工作、延遲睡眠、自閉症或者是多動障礙症的兒童……等等。

依估計，目前把褪黑激素當作安眠藥的，每個月超過300萬人，而且廣泛用在老人身上。一般來說，褪黑激素是安全的，但若是長期服用或者服用過量的話，會有許多副作用。最常見的就是惡夢連連，第二天頭痛惡心，感到疲倦無力。若是孩童的話還可能有夜尿頻繁的問題。另外還會造成低體溫、釋放過度泌乳素和導致不孕，還有降低男性生理慾望的副作用。

當然這些副作用有時也是因為藥品不純而引起的。因為褪黑激素不是神經傳導物質的藥物，所以被歸類為健康食品。對於健康食品，按照規定，標籤聲明和產品安全性在投放市場之前，不必獲得FDA批准。

美國睡眠醫學會在2017年，針對市面上36種以上的褪黑激素產品進行成分調查，結果發現，其中71%的褪黑激素含量與標籤上的聲明不符；26%的產品中含有小劑量也可能有害的5-羥色胺；更有許多產品加入了維生素B6，以及一些其他化學物質。

建議購買退黑激素補充劑時，一定要選購USP認證的產品。美國藥典（USP）是一個獨立組織，致力於確保食物補充劑的質量和劑量。

美國 失眠 國藥

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