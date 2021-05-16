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稀釋血液去除有害因子 或可逆轉衰老

顏世蓮

年齡可說是人類健康最大的危險因素，因為隨著年齡帶來衰老。目前科研專家的目標就是破解自身的衰老過程，同時延緩和避免與衰老最相關的許多疾病。

早在2005年，加州醫學團隊認為逆轉老化的關鍵的是在血液。實驗將年輕和年老的老鼠做連體雙胞胎，讓兩隻老鼠共享血液和器官，竟然發現能夠讓老年鼠的組織器官恢復活力，逆轉衰老跡象。

這一發現了引發了一連串專研的熱潮，許多關於年輕人的血漿可能含有特殊的蛋白質或分子可以逆轉衰老效果的研究紛紛出爐。雖然沒有人認為換血、改變一種或多種血液因子是減緩或逆轉衰老的唯一答案，但都承認血漿中一定具有突破各種衰老機制的潛在成分；若是能夠解析出來，便是拿到了返老還童的鑰匙。

最近在年齡科學期刊上發表的研究，認為用生理食鹽水和白蛋白的混合物替換老年鼠一半的血漿，對大腦、肝臟和肌肉都產生年輕化的作用，效果甚至比將幼鼠配對和使用幼鼠血液交換來得更好。這項研究中將年輕化的主要模式從「輸入年輕的血液」轉移到「去除高齡血液中可能有害的因子」上。

原來將人類血漿中所含有的近乎2萬種蛋白質，在特定溫度下蒸餾分化出來，把在血漿中的蛋白質，隨著年齡增長而趨於有害的蛋白質數量減少，同時將隨著年齡增加而趨於有益的蛋白質保留。換句話說，最後的成品就是通過抑制血漿中不良蛋白質來修復老年血液的方法。看來這種自體血漿衍生產品將比單純的輸入年輕因素更為有效。

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