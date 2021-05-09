對抗新冠病毒疫情 快有口服藥物了

在對抗新冠病毒疫情 上，美國 除了已有多種疫苗 之外，在治療方面很可能很快就有口服藥物了。

任何一種新藥在獲得美國食物藥品管理局批准之前，除了動物實驗之外，還必須要經過三期的人類臨床試驗階段。

目前，一種可以用來治療早期新冠肺炎患者的新藥－莫納皮拉韋（Molnupiravir）已經進入第三期臨床試驗階段。據說效果竟然和治療流行性感冒的特敏福（Tamiflu）很類似。

這種新藥的成分是C9H13N3O6（N4-羥基胞苷），和治療皰疹病毒的藥物依多尿苷一樣，是一種核苷類似物。在藥理方面也與已經用來對抗新冠病毒的瑞德西韋（remdesivir）相同，功效是能夠抑制病毒RNA聚合酶，通過在病毒RNA複製過程中，藉引入複製錯誤的方法來實現抗病毒作用。

簡單地說，這種神奇的莫納皮拉韋能夠：

1，在24小時之內控制新冠病毒，不再有傳染能力；而且患者體內病毒濃度大減，可以讓自身免疫力發揮抗毒效用。

2，提前阻止患者發展為重症，縮短感染期。

3，最令人興奮的是，可以在家中口服，每天兩次，前後一共五天；不像瑞德西韋，一定要在醫院中接受點滴注射治療。

環顧身邊，我們已有對抗新冠病毒的疫苗，若是再加上口服藥物，那麼在戰勝新冠病毒疫情，和增進全球人類健康方面真正的又向前邁了一大步。