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「以為夜晚屬於我」 報復性熬夜症 女多於男

顏世蓮

報復性熬夜症（revenge bedtime procrastination）或者又稱為睡前拖延症，定義是：即使沒有任何難以排除的外在因素，干擾個人睡眠，但是卻無法準時上床睡覺。

美國心理學期刊2018年報導的研究，認為個人在白天中工作時，抑制想做的事情次數越多，越有可能在晚上拖延睡眠而從事白天無法做的活動。換句話說，把一切歸結為試圖收回內心急需的「屬於我的時間」想要奪回一定程度「個人自由」的願望；可惜這樣一來卻真正剝奪了睡眠。

什麼人會有這個毛病？

國際環境研究和公共衛生雜誌2020年發表的一篇調查，發現這種行為最經常出現在千禧一代和Z世代（互聯網時代）出生的人，而且女性高出男性兩倍。

難道會上癮嗎？

心理學分析認為，這種報復性的睡眠拖延症唯一的好處是，虛假的表象使人以為對自己的生活有更多的控制權。 在這種誘人的吸引力之下，即使危害風險大於回報，也會讓人繼續這種行為。可惜在這種睡眠剝奪的情形之下所引起的負面影響，包括思考能力會下降，警覺力、判斷力減弱，免疫功能失調，心理情緒失衡，體重增加，影響心血管健康和炎症等，這是無法彌補的。

雖然有人認為，一個星期中所缺乏的睡眠可以在周末補回來，可是根據現代生物學雜誌2019年發表的一篇研究，人類是無法通過在周末睡覺來抵消一周內睡眠不足的影響。

美國

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