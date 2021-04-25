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CT掃描和MRI掃描 有什麼不同？

顏世蓮

CT掃描或者MRI掃描皆為協助診斷的醫學成像方法，可以將人體內部各個部位照出詳細的圖像。

CT掃描使用X光射線，較為常見而且價格較低；但是MRI掃描使用強的磁場和無線電波，這樣一來能夠產生更精準而詳細的圖像。

CT掃描最常用用在檢查腫瘤、骨折或器官內部出血以及觀察癌症治療之後的反應等等。是從不同角度拍攝人體的多幅X光射缐圖像，掃描儀器也是相當的安靜。

MRI真正擅長的領域是顯示CT掃描無法檢測到的某些疾病。一些癌症，例如前列腺癌、子宮癌和某些肝癌，幾乎是看不見的，或者很難在CT掃描中檢測到；在MRI上，即使骨頭和大腦的轉移也能顯示出來。

這類儀器特別嗎？

影像掃描照射的時候，需要躺在小床上，緩緩進入圓形封閉的掃描儀中，需要15分鐘到3個小時，依照需要的部位而有不同。

這類掃描安全嗎？

CT掃描使用電離輻射，可能會影響到人體生物軟組織。根據美國保健物理學會，還有國家生物醫學成像研究所，一般一次50毫西弗左右的輻射量對人體健康是微不足道的；但是若是照了25次胸部的CT掃描的話，可能會增加致癌的風險。MRI掃描則完全不需要擔心輻射問題。

有何注意事項嗎？

有時候為了增加圖像清晰度，可能會建議注射顯影劑，若是自己對某些類型的顯影劑過敏的話，一定要告訴醫生。不過MRI掃描，雖然不使用輻射線，但使用強的磁場，所以掃描儀會產生很大的聲音，常常需要戴上耳塞。另外身體中有金屬醫療植入物，如心跳起搏器、胰島素泵或人工耳蝸的人是不能照的。

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