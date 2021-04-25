雌激素水平高低 也會影響男性健康

雌激素，也就是女性荷爾蒙，在男性身體中發揮的作用遠大於之前的想像；而且與女性一樣，雌激素水平的增加或降低，也會影響男性的健康。

一直以來，睪酮不足幾乎被認為是導致65歲以上的男性身體出現不適症狀的唯一原因。事實上，不論男性還是女性，雌激素都是由睪酮經過芳香化酶轉化而來的。隨著年齡的增長，兩種激素的水平都降低，自然身體會出現一些變化。

一般來說，雌激素在男性體內可以幫助控制膽固醇，並維持骨骼和心臟的健康。也能調節性慾，產生精子，調節节睾丸功能和性器勃起。

若是男性體內雌激素過高，就會引起乳房組織腫脹、勃起功能障礙、不孕症、青春期延緩發育和身材矮小。外加糖尿病 、腎上腺腫瘤 、甲狀腺功能亢進和肝硬化。此外，還會引起男性偏頭痛的風險等等。

如果男性體內雌激素水平低的話，就會引起骨質流失、骨質疏鬆、腹部多餘脂肪堆積以致腰圍加大，以及性慾下降等不適的情況。

若發現有不適現象，首先要取得血液樣本，檢查雌激素和睪酮水平，若過高或過低都會引起男性健康問題。根據華盛頓醫院的研究，認為減少酒精的攝入量可以降低體內過高的雌激素的水平。

至於如何提高雌激素水平，就必須與醫生探討，研究一個安全的療法。