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益生菌幫助減肥 你吃對方法嗎？

／顏世蓮

微生物學前沿雜誌多次報導，益生菌是天然存在於腸道中的活生物。服用益生菌補充劑可以通過增強消化系統和免疫系統來幫助保持腸道菌群平衡並促進健康的身體。

最近更有「益生菌可以幫助減輕體重和腹部脂肪」的說法，可信嗎？

原來許多研究發現，某些乳酸菌家族菌株可以幫助減輕體重和減少腹部脂肪。《英國營養學雜誌》在一項研究顯示，與發酵乳桿菌或澱粉乳桿菌一起食用酸奶可在六周內將體內脂肪減少3-4％。

另外一項研究報告，發現腹部脂肪過多的人喝了含有有益細菌的發酵乳產品，在12周內減了8.2–8.5％的腹部脂肪。2019年的系統綜合薈萃分析，囊括105篇文章和6826名參與者，發現益生菌的治療法，可以減少身體的脂肪、腰圍和體重指數；而在2020年的一篇研究報導，益生菌可以改進身體對胰島素阻抗作用，降低發炎症狀和脂肪的儲存量。在超重和肥胖症方面是潛能最高的治療方法。

那麼應該如何服用益生菌才能達到最好的減肥效果呢？首先日常生活中，選擇含有有益細生菌的發酵食品包括：克非爾Kifir（酸奶）、酸菜，康普茶kombucha（紅茶菌、發酵茶）、發酵奶酪、生蘋果酒醋、泡菜和納豆natto、味噌miso、天貝tempeh。

另外要注意：

1，不要用高溫沖泡益生菌，因為益生菌不耐高溫，這樣可能只會喝到死亡的益生菌。

2，平常最好在睡前服用，若同時服用抗菌素，必須間隔兩個小時以上，否則抗生素會將好和壞的細菌通通殺死。

3，不可將益生菌與其他飲料混合著喝咖啡、牛奶、果汁、汽水會使益生菌失去活性。

4，不可只吃益生菌，蔬菜和水果是讓益生菌增長的食物。即使是益生菌補充劑中也含有菊苣纖維，是一種純天然功能性過聚糖，有助於益生菌生長。

高溫 肥胖 咖啡

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