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改變飲食 有助減緩衰老速度

顏世蓮

雖然目前並沒有直接證據來表明，改變飲食可以減緩老年人的衰老速度。但是有許多間接證據，發現適當的飲食可以減少慢性炎症。

炎症實際上是一種身體免疫系统的正常反應。無論是什麼人，都曾經歷過發炎的情形，比如說擦傷的皮膚、被蚊蟲叮咬而引起的發紅、腫脹和疼痛，都是炎症反應。而當這些炎症持續變成慢性炎症之後，就會導致DNA損傷、幹細胞衰老。一般人的衰老就是幹細胞DNA受損，錯誤複製，導致細胞的再生功能降低，分化功能失調所致。慢性炎症會引起疲勞、肌肉萎縮、迅速衰老的現象。

攝取的膳食能夠減少細胞發生炎症風險，就可以減少血液中炎症指標蛋白。

最近神經科學期刊上發表一篇報導，在一項長達九年的研究中，追蹤數十萬不同飲食類男女，專家發現地中海型飲食含有高量降低生炎物，選用者死亡率減少50%。當然地中海型飲食所標榜的就是新鮮蔬菜、高量纖維、魚和雞蛋等食物。

根據倫敦大學的研究發現，新鮮蔬菜吃得越多，總死亡率越低，與完全不愛吃蔬菜的人相比，死亡率減少了42%。不過，如果是吃冷凍或者是罐頭蔬菜水果，死亡率不但不減，反而會增加。可能跟罐頭類食物添加的防腐劑和喪失抗氧化能力有關。

DNA 肌肉 倫敦

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