踏青賞花 別讓花粉過敏掃興 自己用藥有解

花粉熱就是人體免疫系統的反應，將在空氣中無害飄揚的物質（IgE）如樹木、雜草、花粉、塵蟎、霉菌、煙霧和寵物毛和皮屑等，錯認為有害物質（過敏 原），然後將一些組氨之類的化學物質釋放出來，而引起令人難以忍受的流鼻涕、鼻塞、眼睛發紅、流淚、打噴嚏、鼻子喉嚨發癢、全身疲勞的現象。

好在緩解花粉熱症狀方面，目前可以嘗試自己用藥：

1.皮質激素鼻噴劑，在一般藥房可以買到非處方藥如Nasalcort、Flonase、Rhinocort等。其中Flonase除了可以通鼻以外，還可以緩解眼睛搔癢流淚的問題。

2.抗組織胺藥物，可以抵制過敏反應時人體釋放出來的刺激性化學組胺物質，而有效阻止花粉熱的反應症狀。如Claritin、Zyrtec、Allegra，還有口服的Benadryl等。

3.減充血藥物，可以緩解因為細胞組織腫脹而引起的鼻塞症狀，可以和抗組胺藥物一起使用而達到最好的效果。如Afrin、Sudafed和Neo-Synephrine。不過這類的藥物只能短期使用，有高血壓 、心臟病 和孕婦等必須諮詢醫生才能使用。

4.生理食鹽水的鼻噴劑和通鼻道沖劑，因不含化學成分非常安全，可以頻繁和長期使用，最普通的就是稱做鹽水噴霧劑simple saline，或者是鼻子清洗劑Neilmed。

5.免疫療法，通過讓患者接觸稀釋的過敏原，慢慢刺激身體增強對過敏原的抵抗力，於是減輕因暴露過敏原引起的強烈反應。通常打過敏針或者是服舌下片劑，需要連續三到五年療程才能達到最好的效果。