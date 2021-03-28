醫藥短波╱想要長高嗎 3招不可少

個子高矮，並不能確定智慧和前途，可是許多人為了能夠多長一公分而日思夜想，長期煩惱。科學家認為，決定身高的因素，有80%是基因構造。目前已經分析出700多種決定人體高度的基因，這些基因中，一部分是影響骨質細胞的生長板活動，一部分是控制生長激素的製造和分泌量。

患有先天性生長激素缺乏症兒童的生長速度，比正常兒童慢得多，以至於個子矮小。在臨床上，生長激素除被用於治療兒童發育遲緩之外，也用於成人的生長激素不足。

其他影響生長的還有甲狀腺激素和性激素，特別是睾丸激素和雌激素對於青春期少年少女的生長速度非常重要。

大人可以增加身高嗎？臨床上來說，當一個人進入青春期以後，骨頭的生長板就會漸漸停止製造新骨頭，就意味著當一個人達到18歲以後，將無法再增加身高了。

在此之前，一些環境因素可以影響個人的高度。

一是均衡的食物。

二是充足的睡眠。

因為人是在睡眠中長大，所以一定要有充分的睡眠。

三是定期的運動。

包括負重牽引雙槓、原地摸高跳躍、拉伸雙腿、彎腰拉伸運動等等。