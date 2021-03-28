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醫藥短波╱排毒要有效 先睡個好覺

顏世蓮

全身排毒最近非常的風行，許多人認為是可以消除體內毒素的唯一方法。排毒通常由一天、五天到七天不等，除了禁食之外，還包括遵循特定的飲食，只能喝水或果汁，使用特別的補品，或是加上結腸灌洗劑、灌腸或瀉藥，使用桑拿等。

美國醫學會指出，在正常情況下，人體自身有三道排毒的防線：一個是呼吸系統和皮膚，來防止有害物進入身體；其次是在食物已經進入身體之後，靠消化系統以及免疫系統來將毒物清除；還有一個就是靠肝臟和腎臟將毒素由細胞中排出。換句話說，身體是不需要特別地排毒的。

目前不論什麼樣的排毒方法，對自身天然的排毒防線也無助益，反而可能造成傷害。

根據國家補充和綜合健康中心調查，許多排毒物品，因為限制攝食，導致缺乏必要的營養，加上喝大量的果汁或茶，有導致電解質失衡的危險。比如說喝大量含草酸鹽的果汁，可能增加腎臟疾病風險；使用含有瀉藥的排毒產品，可能會導致嚴重的腹瀉和脫水，使糖尿病心臟病惡化。

疾病防治中心呼籲，真正讓身體清除毒素和維持血糖平衡的方法是，首先讓自己睡個好覺。睡眠與減輕體重、降低皮質醇水平，減少壓力和改善整體健康息息相關。不過要確保房間溫度涼爽，給自己足夠睡眠時間。另外，醒來後要為身體提供水分，喝足夠的溫水或檸檬水，使細胞恢復活力；也別忘記適當的運動。

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