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高人氣懶人酮飲食 簡單方便易遵循

顏世蓮

2020年人氣最高的減肥方法就是生酮飲食計畫。

這種飲食計畫在食物中供應大量健康脂肪、足量的蛋白質和少量的碳水化合物。限制碳水化合物攝入量，身體便會利用脂肪做燃料，產生酮體來代替葡萄糖，提供能量。直接間接地減少脂肪在身體中的儲存量，改善肥胖、代謝綜合症和糖尿病的風險。

懶人酮飲食，其實就是一種生酮飲食的簡單版本。舉例來說，生酮飲食選用的飲食比例是：55-60%的脂肪、30 -35%的蛋白質、5-10%碳水化合物。

懶人酮飲食只要求將碳水化合物限制在每日卡路里的10%之下，不需跟蹤其他脂肪和蛋白質的攝入量。

懶人酮飲食中可以包含的食物是：任何家禽、魚和海鮮、蛋，乳製品、酸奶和乳酪、橄欖油和鱷梨油；還有非澱粉類的蔬菜，像綠葉蔬菜西蘭花、青豆、茄子、西紅柿和蘑菇等。

要避免的食物是：任何精緻的碳水化合物，以及添加糖分的食物，像麵食、麵包、米飯、蛋糕、餅乾、糖果、冰淇淋、甜點，盒裝早餐、巧克力、酒精，高糖的醬汁、醃料和調味料等。

懶人酮飲食一天的用餐計畫範例：

早餐：雞蛋、菠菜、番茄和蘑菇

午餐：烤三文魚、義大利沙拉醬和綠色的生菜

晚餐：雞胸肉、西蘭花、綠豆和一個小烤地瓜。

總括來說，對於生活繁忙沒有時間計算卡路里的人來說，懶人酮食物比標準的生酮飲食更不受限制而且容易遵循。

義大利 肥胖 糖尿病

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