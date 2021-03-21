習慣性流產 65%成功再孕 健康產子

許多人在懷孕後，都要過了兩個半或三個月之後才告訴親友，因為怕流產。事實上，流產時常發生，占所有懷孕的30%，影響到1%到2%的女性。

什麼是習慣性流產？就是懷孕不到五個月、連續流產了三次以上。一般說來，約有1%女性有習慣性流產的不幸經歷。好在即使沒能找出確切的原因，仍然有65%的夫婦能夠繼續成功再次懷孕，產下健康嬰兒。

流產多少次才應該檢查？以前多是流產三次以後再做檢查，不過目前因為科研進步，兩次流產就可以開始檢查了。

什麼原因造成流產？最常見的是未曾治療的糖尿病 、甲狀腺亢進，或者是缺乏或乳房素過高和多囊性卵巢囊腫綜合症所引起的雌激素失衡等等。若子宮內有黏連或有疤痕形成，無法讓胚胎順利著床，可能與重複性的人工流產有關；也常在婦女甚至不知道懷孕之前就發生了。

除此之外，也可能是因為基因造成胚胎天生不正常，或者是子宮畸形，母體有自身免疫系統疾病等使胚胎無法存活。

有辦法防止再次流產嗎？若是經過診斷、驗血、超聲波、基因篩檢 、激素測試、宮腔造影、子宮內膜活檢和宮腔鏡檢查之後，找出原因，多半可以補救。

另外，在準備懷孕前至少一到兩個月開始，確保每天至少攝取400維克的葉酸。平日經常鍛鍊，選擇健康均衡的食物，保持正常體重，不要吸菸包括二手菸。一發現懷孕就要開始服用低劑量的阿司匹靈和注射低分子量甘素，這樣的治療組合，可以讓再次流產率降低54%。