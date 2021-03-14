我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

青少年消除體臭 試試4招改善

／顏世蓮

一般人在青春期開始出現體臭問題。一方面是因為激素會刺激腋下和腹股溝區域的腺體產生汗液和油脂；另一方面是因為精力旺盛，喜愛運動，出汗多再加上不好的生活習慣，很容易引發體臭。

事實上，身體的頂泌腺分泌物本身，並沒有多少氣味，可是在皮膚上的葡萄球菌具有轉化蛋白酶，會將這些汗液的分子分解為硫醇的化合物，變成強烈體臭。

雖然對身體沒有什麼大的危害，但是卻對個人的心理和個性發展上有很大的影響。

如何能夠消除體臭呢？

1. 勤洗澡，勤換衣。用抗菌肥皂洗澡，特別是腋下、腹股溝和腳等部位。穿乾淨的棉質衣服可以幫助透氣和吸收汗水。人造絲、絲綢和聚酯纖維等材料不透氣，反而導致出汗更多。

2，飲食要清淡。避免大蒜、烈腥味和香料，少吃動物性蛋白質，防止體質出現酸化現象。

3，疏導情緒。青春期的孩子容易緊張、焦慮，情緒波動大的話，會干擾內分泌，導致汗腺紊亂，大量分泌，引發體臭。

4，平日試用一些家庭療法。舉例來說，稀釋的蘋果醋，塗抹在腋下以及腹股溝區域，可以調節皮膚的酸鹼值，消除異味。另外藥房中可以買到瀉鹽，浸泡之後可以減少體臭。還有天然的除臭劑，比如，小麥草汁、檸檬汁、椰子油和小蘇打等。可以局部使用或者混合製成除臭劑在家中使用。

蘋果

上一則

服用抗骨吸收藥物 醫籲拔牙、植牙前停看聽

下一則

嘴破逾2周未癒 恐是口腔癌警訊

延伸閱讀

印度鬥雞「雞腿綁刀」意外刺死主人 將被送到法庭作證

印度鬥雞「雞腿綁刀」意外刺死主人 將被送到法庭作證
打完新冠疫苗「腋下腫脹」她以為自己罹癌

打完新冠疫苗「腋下腫脹」她以為自己罹癌
阿倫跑得快（一一）

阿倫跑得快（一一）
阿倫跑得快（七）

阿倫跑得快（七）

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

減重者9成失敗 關鍵出在荷爾蒙

2021-03-12 00:45
只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）

隔夜菜有毒？ 營養師教7招…這樣做安心吃！

2021-03-12 02:00
國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，現代女性不婚不生比例逐漸升高，少了產檢提早發現婦科疾病的機會，反而更要提高警覺，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。（圖：國泰綜合醫院提供）

喘咳下體掉出10公分肌瘤 42歲女教師嚇壞急就醫

2021-03-09 23:12
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢提醒病患私密處出現病症，應就醫檢查，勿自行購買藥物，以免影響治療。（圖：院方提供）

屁股疼痛誤認為痔瘡 75歲嬤就醫才發現肛門長「這個」

2021-03-11 00:57
（圖：健康醫療網提供）

我需要做健康檢查嗎？醫揭「3類人」最好要定期做

2021-03-11 00:45
(取材自健康醫療網)

1天1杯含糖飲 小心得糖尿病 口乾舌燥是症狀

2021-03-12 01:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情