青少年消除體臭 試試4招改善

一般人在青春期開始出現體臭問題。一方面是因為激素會刺激腋下和腹股溝區域的腺體產生汗液和油脂；另一方面是因為精力旺盛，喜愛運動，出汗多再加上不好的生活習慣，很容易引發體臭。

事實上，身體的頂泌腺分泌物本身，並沒有多少氣味，可是在皮膚上的葡萄球菌具有轉化蛋白酶，會將這些汗液的分子分解為硫醇的化合物，變成強烈體臭。

雖然對身體沒有什麼大的危害，但是卻對個人的心理和個性發展上有很大的影響。

如何能夠消除體臭呢？

1. 勤洗澡，勤換衣。用抗菌肥皂洗澡，特別是腋下、腹股溝和腳等部位。穿乾淨的棉質衣服可以幫助透氣和吸收汗水。人造絲、絲綢和聚酯纖維等材料不透氣，反而導致出汗更多。

2，飲食要清淡。避免大蒜、烈腥味和香料，少吃動物性蛋白質，防止體質出現酸化現象。

3，疏導情緒。青春期的孩子容易緊張、焦慮，情緒波動大的話，會干擾內分泌，導致汗腺紊亂，大量分泌，引發體臭。

4，平日試用一些家庭療法。舉例來說，稀釋的蘋果 醋，塗抹在腋下以及腹股溝區域，可以調節皮膚的酸鹼值，消除異味。另外藥房中可以買到瀉鹽，浸泡之後可以減少體臭。還有天然的除臭劑，比如，小麥草汁、檸檬汁、椰子油和小蘇打等。可以局部使用或者混合製成除臭劑在家中使用。