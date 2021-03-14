長期便祕 增加患結腸、直腸癌風險

便祕 是一種常見的消化不良毛病，大多數是短期或者偶發的，可是有些人卻長期受著便秘的痛苦。美國 有位患者因為排便困難，不得不住院治療，結果從病人體內清出了重達10公斤的糞便。

便祕只是小毛病？

2012年的一項研究報告認為，長期的便祕會增加結腸直腸癌的風險。因為大便中有大量有害的代謝物如膽汁酸等，這類代謝物對細胞有一定的毒害作用，久而久之，就大大增加了患腸癌的風險。

老年人便祕，有什麼特別的危險？

2016年在哈佛的一項調查分析發現，便祕可能誘發中老年人的心血管疾病。因為用力排便可能導致負壓增加，使血壓 突然升高。另外，屏氣用力時全身肌肉和血管都會緊縮，導致血液充盈腦內血管。萬一靜脈回流稍微受阻，腦內的血管壓力就會增加，很容易導致腦溢血。

為什麼老人便祕的機率明顯增高？

根據2019年的每日健康期刊，主要是因為隨著年齡的增加，老年人的食量和體力活動相對減少，腸胃酵素減少，腸壁的蠕動減弱，結腸敏感度下降，肛門內外括約肌也跟著衰弱，引起便祕。

便祕要如何處理？

美國腸胃科學會建議，不論是否有便祕現象，每個人在50歲後每五年應該做一次腸鏡檢查，早日發現結腸癌。除此之外平日飲食中多吃纖維質高的食品如水果、蔬菜、燕麥和豆類等。若是便祕嚴重的話可以使用糞便軟化劑，利便塞劑和瀉藥等。長期便祕的人必須要按時看醫生做檢查。