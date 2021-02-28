每天走一萬步 強壯心臟

許多人走路健身 ，到底要走多少步才可達到健身的目標？

美國 內科醫學雜誌刊載的新研究表明，每天走不到5000步屬於久坐不動，5000到7500步屬於低活動狀態，真正對身體有幫助的話，需要走7500到1萬步左右。

世界衛生組織估計，日本人平均每天走7100步，歐洲人1萬步，澳洲 人每天走9600步，而美國人平均每天約走3000至4000步。身高5呎左右的人走2500步等於一英里，5呎3吋的人2395步，6呎高的人約2095步；那麼每天1萬步，相當於四到五英里。

走路不會耗費金錢，也不需要特殊設備，更不易摔倒跌傷，對身體還有不少好處：

一是心臟更強壯。美國心臟協會說，走路可以改善膽固醇水平，降低血壓，從而整體改善心臟健康。

二是穩定血糖。每天走1萬步的人，餐後血液中的葡萄糖和胰島素質都相當平衡，可降低2型糖尿病和肥胖症的發生。

三是改善大腦的功能。走路是一種適度的運動，有助於腦細胞增生、複製，學習新任務，防止認知能力下降。同時改善抑鬱症，焦慮情緒和阿茲海默症。

四是增強肌肉力量和耐力，防止骨質疏鬆。

美國內科醫學會建議，老年人可以按照承受能力而減低每日步行的時間，不過研究表明，年紀大的女性每天走路少於2700步者，不如每日走4500步以上的人壽命長。