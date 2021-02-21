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自言自語 有時不是壞事

顏世蓮

根據研究，自言自語其實是一種自我內心對話的延伸，幼兒身上時常可見。因幼兒的行為控制與語言能力是同時發展的，這種自言自語的行為有可能會一直延續到成年。

事實上，自言自語有時不是壞事：

1.能夠讓你更專注

在尋找特定物體例如丟失的衣服或鑰匙，或者在雜貨店找尋商品時，默念東西名字，有助於快速找到。在實驗中，受試者在接受文字指令時，一組在沉默中進行，另一組一邊複誦指令一邊進行，結果後者比前者更快更準確地完成任務。

2.能增強自信心

積極正面的自我對話，能減少焦慮，鼓勵並加強對個人的積極信念。自己的音調有一種使人鎮靜的作用和安全感。特別在面臨困境時，與其對自己說「我一定做得到」，不如說「你一定能做到！」或者是叫自己的名字說「XXX，你一定做得到」效果更好。

3.能增強個人的記憶力

心理學家認為，自言自語使人能夠完全放鬆，可以調整紊亂的思緒，增強注意力。正面的自我交談，可以有效地發洩心中的不滿、鬱悶、憤怒和悲傷等不良情緒，有助於減壓和恢復心理平衡。一項對文字內容記憶力的測試發現，在閱讀的時候保持安靜、讀出聲音、聆聽他人閱讀、和聆聽自己閱讀的聲音，結果發現閱讀時發出聲音的受試者，對文字內容的記憶最佳。

雖然自言自語是正常的，但若產生幻覺，在幻聽中與不存在的對象進行言語溝通的話，就需要去看醫生了。

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