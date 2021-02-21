檢測血液 可診斷抑鬱症

美國 國家心理健康研究所（NIMH）估計，2016年有1620萬成年人發作過一次嚴重的抑鬱症狀，占美國成年人口的6.7%，其中最被忽視的是退休 的老年人。

最近心理調查研究，包括來自COVID-19大流行期間的1441名受訪者和大流行前的5065名受訪者，發現在COVID-19大流行期間，抑鬱症狀的患病又比以前高出三倍以上。

雖然出現症狀，但診斷抑鬱症卻困難重重。因為許多患者，特別是上了年紀的人，會試圖掩蓋自己的症狀；還有一部分人根本沒有意識到自己患有抑鬱症。臨床一般要靠病人健康問卷來診斷篩查或是採用貝克抑鬱量表，一項21題的多項選擇式自我報告，來評估抑鬱症嚴重的程度。

最近研究發現，患有抑鬱症或焦慮症者的血液中，神經生長因子水平低於健康對照者。原來在成年人中，一種稱為腦源性神經營養因子BDNF的蛋白質可促進神經細胞的生長和存活，而且影響學習、記憶和維持腦部可塑性。最重要的是，心理壓力會降低血液中BDNF的水平。

研究人員檢測 近百名重度抑鬱症住院患者以及同樣人數的對照組，結果發現患有重度抑鬱症或是有感情障礙的受試者的血液中，BNDF水平明顯低於對照組。而且服用抗抑鬱藥物，接受治療者的血液水平明顯高過未接受治療者。

目前情緒障礙以及抑鬱症影響全球成千上萬人長者，有了這種最新的血液測試法之後，將可以獲得正確的患者診斷也可以同時監測藥物治療的效果了。