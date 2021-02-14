醫藥短波／油炸品 易誘發炎症反應

英國內科期刊報導，一個對10萬婦女所做的30年追蹤調查，發現若是每天吃一頓或多份炸雞的婦女，壽命縮短的可能性增加13%。主要是因為在油炸過程中，高熱油脂發生熱水解，產生游離脂肪酸、醛、酮、烷烴、二聚物等有害物質；而食物經高溫油炸，會產生多環芳烴、雜環胺類化合物和丙烯酰胺等有害物質，引發人體的炎症反應導致癌 症。另外，油炸食物也與導致肥胖、二型糖尿病、冠狀動脈疾病和高血壓 有密切關係。

此外，最近的《心臟雜誌》報導，綜合了17項研究的數據，對象包括56萬參與者和3萬6000名心血管病人。發現每周食用煎炸食物超過4盎司以上者，其中攝取量最多的受訪者，發生重大心血管問題的風險增加28%，罹患冠心病的風險增加22%，罹患心血管疾病的風險增加37%。

•要養成限制油脂飲食的習慣

首先，限制飽和脂肪和反式脂肪，減少肉類和乳製品以及蛋糕、餅乾和薯片等加工食品。最好避免在食物中添加黃油或人造黃油等脂肪。

其次，吃肉時要有策略，若選擇瘦肉為蛋白質來源，可選用去皮雞肉、火雞胸脯或豬里脊肉（里脊肉）。另外不要忽略豆類，例如扁豆和乾豌豆等，這是素食的重要蛋白質來源，而且還含有對心臟有益的纖維。

還有，盡可能選擇含多不飽和和單不飽和脂肪的食物，例如橄欖油或酪梨，有利於降低炎症和膽固醇。最後多補充蔬菜水果，可以減少30%丙烯醯胺（致癌代謝物）的暴露污染。