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高血壓 最常被誤解的病

顏世蓮

根據疾病防治中心數據，45%成年人患有高血壓，但是許多人都不知道自己有毛病。世界衛生組織報告，全世界有11.3億的人患有高血壓。儘管高血壓的患病率不斷上升，但仍然被廣泛的誤解，包括：

1，血壓高一點其實沒關係

動脈壓力的長期增加會降低血管的彈性，於是流入心臟的血液和氧氣的量就會受阻，導致組織和細胞壞死；也增加大腦血管阻塞和破裂風險。

2，高血壓與家族遺傳無關

高血壓確實有遺傳成分，2017年的研究表明，即使在父母早期發現，治療調養之後，祖父母若有高血壓也會增加孫輩高血壓的風險。

3，高血壓患者一定會有症狀

高血壓通常沒有跡象或症狀，目前在美國有7500萬人患有高血壓，其中1100萬人不知道自己有毛病。

4，不吃太鹹就不必擔心

加工食品包括汽水、巧克力、薯片、糖果、穀物早餐和預製湯等，所含的鹽分特別高。化學鹽的味道雖淡，構造上與食鹽相同，對健康的危害也不少。

5，高血壓控制後就可停藥

許多高血壓病人，發現服藥後血壓恢復正常，就以為已經治癒。美國心臟協會建議，高血壓患者需要知道，治療高血壓是終身的目標。就算達到正常血壓，並維持一年以上，或許可以降低藥物劑量，但是很少能夠完全停藥。

6，只有男人會得高血壓

儘管任何人都會患高血壓，一般來說，在45歲以前，男性患者較多；在64歲以後，女性患高血壓的風險似乎比男性高。

高血壓 美國 疾病防治中心

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