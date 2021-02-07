醫藥短波／新冠病毒 也會攻擊中樞神經致死

目前新冠病毒病毒席捲全球，許多科學和醫學界人士一開始認為這只是一種影響呼吸道的病毒，但是事實證明這種病毒還能攻擊人體的胰臟、心臟、肝臟、腦和腎臟等其他器官。

英國 的神經病學家指出，新冠病毒可能嚴重傷害患者大腦和中樞神經系統，導致精神疾病、癱瘓和中風 ，而且相關的症狀常常很晚才會出現。

這種說法有助於解釋為什麼近來越來越多神志不清、中風和昏迷等的神經系統症狀患者，而且這些患者都是曾經感染過輕度或中度新冠病毒者。

為了更進一步研究，在實驗室中由健康個體的幹細胞產生的3D模型的大腦系統。在這些特定的大腦區域內累積了新冠病毒陽性細胞，結果發現受感染細胞附近的區域出現大量死亡的細胞。

研究人員將感染細胞的基因和附近未感染細胞的基因進行比較，結果發現受感染的細胞展現出超快的新陳代謝速度，使得病毒得以更有效地複製，同時也限制了周圍細胞的養分和氧氣供應。

這個發現表示新冠病毒具有改變細胞代謝的能力，而且創造了一個讓感染的細胞茁壯成長的環境，同時限制附近的大腦細胞，因缺氧而無法存活。

在動物實驗室中，受感染的小鼠也發現了很多因中樞神經系統感染而致死的現象。綜合報導指出，大腦神經元可以成為新冠病毒感染的靶標，而造成局部缺血和細胞死亡的毁滅性後果。