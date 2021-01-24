降低心率 可望延長壽命

心率是指一個人每分鐘跳動的次數，成人的正常靜息心率範圍為每分鐘60到100次。通常，較低的靜息心率意味著更有效的心功能和更好的心血管健康狀況。靜息心率過高似乎是各種類型心臟病 的毛病。根據哈佛醫學院，低的靜息心率最大的益處是可以幫助預防心臟病，甚至可能使心臟跳動更長久。

如何才能達到長期降低心率：

1. 運動，進行定期運動是最有效地降低心率的簡單方法。

2. 預防脫水，心臟在脫水的時候必須更加努力的跳動才能穩定血液的流動，於是心率增加。

3. 減少攝取咖啡 因和尼古丁。興奮劑會引起脫水，增加心臟的負擔。

4. 減少喝酒，大多數形式的酒精都會導致人體脫水，身體必須努力工作才能排出酒精。

5. 健康的飲食。有益心臟的營養物質包括，魚、瘦肉、堅果、菇類、豆類和脂肪酸、茶、咖啡、維生素A以及各種綠色蔬菜。

6. 充足的睡眠，大多數成年人每晚應睡7到9小時。

7. 減少長期壓力，一般來說，工作、照顧親人，或者是經濟負擔都會使心臟和身體遭到壓力而緊張心跳加快。

8. 多與大自然接近，多項研究表明，在森林或公園裡短途散步，花時間在大自然中的人往往靜息心率低，身心更健康。

9. 練習放鬆技巧，例如冥想或者是增強自我意識正念的活動，可以幫助降低心率減少壓力。