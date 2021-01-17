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仿生臂 可造福殘疾兒童

顏世蓮

最近俄勒岡健康與科學大學的研究人員正式宣稱，已成功地為兒童製作了3D打印仿生手臂，正在加强改善這種設備，使其能順應心意使用。這種人造手臂不只造型像鋼鐵人的手臂，還具備許多其他的優點。

舉例來說，穿戴上以後可以自由進食、拿杯子，甚至騎摩托車。只要按下手臂上閃光按鈕之後，這種仿生手臂會接收殘肢中的肌肉訊號來運作。在彎曲手臂時，感應器會檢測到微小的信號，並轉化變成仿生手臂的動作。當肌肉被輕輕拉緊時，仿生手臂的動作會更加緩慢；而緊繃的時候，動作也會自動增加速度。對於操縱小件的或易碎的物體時（例如雞蛋或滾珠軸承）也很有用，不過還是需要很多的康復訓練來運用和增強肌肉定位。

事實上，仿生手臂的構造是使用創新的3D掃描和列印技術，再根據每位需要者的特殊情況打造的，所以這些仿生手臂每一個都是與眾不同，在裝置和配件上也不一樣。目前許多國家都在競相製造，只是以印度出產的價格最便宜，價格約為5萬盧比，約合700美元。

除了手臂，令人振奮的是目前最新的仿生科技還包括仿生眼、仿生鼻子。在2013年，瑞典和西班牙的研究人員已經創建了一個「實驗室鼻子」，可以識別切碎的梨和蘋果。正在研究中的還有仿生外骨骼、仿生手、仿生肺、仿生心臟、仿生胰腺和仿生大腦。

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