癡呆症 未必會遺傳子女

在2020年，65歲以上美國 人中，估計有580萬人患癡呆症。由於一般人的平均壽命增加，因此一些專家預測，到了2050年，美國患有癡呆症的老年人數量將達到1830萬人。

對於癡呆症，最常見的疑問就是：

一，老年癡呆症是無論如何不可避免的。

這個說法不正確，因為癡呆不是衰老的正常反應。

二，阿茲海默症 和癡呆症是同一種病？

阿茲海默症協會發表的報告認為，這個毛病是大腦中所謂的斑塊和纏結堆積引起，這些不良的結構干擾著腦細胞，最終毁滅了腦細胞；而這種現象僅是癡呆症中的一種而已。癡呆症還包括著額顳葉癡呆、血管性癡呆、帕金森病癡呆、亨廷頓病癡呆、麻痺性癡呆、HIV相關癡呆、進行性核上性麻痺、皮質基底節變性癡呆、抑鬱性癡呆綜合症等。

三，若是一個家庭成員患有癡呆症，子女將來都會有？

儘管某些形式的癡呆症具有遺傳的成分，但是大多數的病例並沒有與遺傳發生太強烈的關係。若是父母或祖父母在65歲之前就已經患上了阿茲海默症的話，那麼遺傳因素的風險就高了。

四，癡呆症只影響老年人

年齡是癡呆症的危險因素，但是在少數情況下，癡呆症也會發生在年輕人身上。

五，如果記憶力減退就表示罹患癡呆症。

一般來說，記憶力減退可能是癡呆症的早期症狀，但並不表示癡呆症一定會發生。人類的記憶能力是無法預測的，每個人都偶爾都會忘記事物，只要記憶力減退不干擾到日常生活的話，就可補救。