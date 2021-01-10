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健康檢查越多 是否更能夠保障身體健康？

周武屏

有句順口溜說：身體好不好：50看財力，60看體力，70看病歷，80看黃曆…

一般人都會有一種感覺，檢查越多就越能保障身體健康，尤其是經常聽到某某親戚或朋友得到某種病之後，自己也會疑神疑鬼，要求醫生多做檢查。我也常常看到病人從國內帶回厚厚的一疊檢查報告，有各種各樣的小問題，回來後要求看各種各樣的專科醫師。其實多做檢查是否更能夠保障身體的健康？值得存疑。

要知道，人體的小宇宙非常複雜，各種疾病浩瀚如海，不是簡單地只用檢查就可以預防的。更重要的是，要了解有些檢查不單只沒有幫助，反而有害，如何靈活使用，除了要依據科學之外，還要考慮到醫療的哲學。例如，醫學會定的年度例行檢查，都是經過周詳的研究統計，認為是利多於弊的；年度例行檢查沒有列進去的檢查項目，基本上都會是弊多於利。

我們就用癌症篩檢為例，一般而言，生長緩慢又常見的癌症才值得篩檢，例如大腸癌、乳癌、攝護腺癌等。有人定期作全身斷層掃描，希望發現到早期癌症的跡象，可是，一來人體吸收太多放射線，反而增加癌症的機率；二來會找到一些不重要的病灶，增加困擾；且更因為不必要的治療，反而造成身體的傷害。

年齡也是一個很重要的因素，生活品質好不好，有所謂：50看財力，60看體力，70看病歷，80看黃曆。50到70歲不難理解，到了80歲就應該盡量少做檢查，順應天命，隨緣自在了。

舉個例子：醫生都會建議驗糞便潛血作為對大腸癌的篩檢，但這項篩檢建議只到75歲為止。可是有人會問：難道75歲以上就不會罹患大腸癌嗎？驗糞便潛血對身體又沒有傷害，為何不建議繼續檢查？可是我們要了解，任何檢查都有假陽性，先要評估萬一初步檢查不正常，下一步的檢查是否會對身體有傷害。糞便潛血檢查假陽性機率頗高，要是初步檢驗正常，這是幸運；萬一不正常，就陷入進退兩難的局面了。

因爲對年老及身體虛弱的病人而言，上麻藥及做大腸鏡等侵入性的檢查，本身就是一種危機，能免則免。又例如，攝護腺癌是男性最常見的癌症，但生長過程很緩慢，70歲以後就算得病，不太會影響壽命。PSA（攝護腺抗原指數）可以用作篩檢，但PSA也有頗高的假陽性率，而攝護腺穿刺檢查常常引起出血及感染等併發症。對70歲以上老人而言，不去檢查的「駝鳥政策」可能是更好的應對方式。

因此所有的檢查，無論簡單與否，皆應因人而異，不能無理要求、亂槍打鳥，要考慮檢查之後造成的連鎖反應。檢查之前，最好先與醫師討論後續的利害關係，再進行檢查，方為上策。（作者為執業醫師）

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