牙齒變黃 5招有助於美白

牙齒變黃有兩個原因，一是搪瓷稀化，漏出牙本質略帶黃棕色的組織，另外是因為食物和飲料污漬弄髒了牙齒。隨著年齡的增長，牙齒無可避免的開始發黃，但是確實有一系列方法可以減緩和逆轉這個過程。

第一，改變飲食，避免食用引起牙齒污漬的食物，如含有丹寧的酒和茶，還有咖啡 和蘇打飲料、水果汁也能染髒牙齒。另外酸性食物會傷害保護牙齒的牙釉質，最好在進食之後等待30分鐘再刷牙，避免損害已經鬆軟的牙釉質。

第二， 拉油，這是一種用油入口腔去除污垢、細菌和碎屑的方法。雖然不能代替常規的刷牙和牙線，但一些研究顯示，用椰子油、葵花籽油和芝麻油等油脂洗漱口腔有助於美白牙齒和減少蛀牙。

第三，用小蘇打刷牙，2017年的一項大規模研究發現，小蘇打可以輕輕的擦去牙齒表面的汙漬，也有助於殺菌，減少牙菌斑防止蛀牙而達到的美白的效果。

第四，使用過氧化氫，這是一種非常溫和的漂白劑，可以幫助牙齒變白。若是用小蘇打和過氧化氫的混合物刷牙1到2分鐘，每天兩次可以達到最佳的美白效果。另外木瓜和菠蘿中產生的酵素酶，以及包含這些成分的液體都可能有助於美白牙齒。

第五，保持良好的口腔衛生，這是減少牙齒泛黃的最重要步驟。每天至少刷牙兩次，確保牙齦和牙齒正背面的清潔。最好使用氟化物牙膏，因為它可以防止和逆轉蛀牙；用牙線清除牙齒之間的牙菌斑。盡量避免接觸檸檬、橘子、蘋果 醋和活性碳，這些都會傷害牙齒的天然美。