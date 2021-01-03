感染愛滋不是判死刑 死亡率10年已減半

據估計，2019年全球有170萬人感染愛滋病毒。由於愛滋病毒是通過體液交換而傳播的，因此，預防感染的最佳方法是注意安全的性行為，並避免使用諸如針頭之類的吸毒用具。因為感染常在無形中發生，美國疾病防治中心 （CDC）建議，年齡在13歲至64歲之間的每個人至少都要接受一次愛滋病毒檢測 。

•從接吻中可以感染愛滋病毒嗎？

一個人只能通過某些體液傳播愛滋病毒，包括血液和精液。人體唾液、眼淚或汗水等其他體液中不存在HIV，因此人們無法通過接吻感染HIV。

•愛滋病毒可以在人體外傳播嗎？

溫度、濕度和日曬等多種因素會影響病毒的生存，所以無法在體外傳播。

•感染愛滋病毒是什麼感覺？

愛滋病毒的確診讓人感到恐怖、排斥和不知所措，許多人耽心感染了HIV就是意味著死刑；但是新的治療方法明顯著改善了病人的生活品質。與2010年相比，愛滋病的死亡率已經降低了50%。

關於愛滋病的傳聞仍然很多。根據疾病防治中心的說法，人體不能從昆蟲的叮咬、外傷、擁抱、握手或共用洗手間或餐具中感染愛滋病毒，只是感染者有七分之一，不知道自己感染了病毒。所以檢測HIV很重要，若是陽性，在接受抗病毒治療之後，能夠將HIV傳給他人的機率大大降低；只是即便血液中檢測不到病毒載量，在發生性行為時仍需使用保險套。