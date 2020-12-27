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吃生薑 研究證實妙用多

顏世蓮

生薑的妙用對中國人來說是耳熟能詳，可是西方人花了十多年，對生薑做了各種的分析，檢驗和實驗結果認為發現不得了的妙用。

1，提升免疫力。2011年的研究發現，對鏈球菌性咽喉炎用生薑比好些抗菌素更有效。2013年進一步發現生薑有抗病毒的特性。新鮮尚未乾燥的生薑含有很高的薑黃素，可以抵抗人類呼吸道和胞病毒。若是與蜂蜜混合使用，對微生物的殺菌作用更有效。建議可以在熱水中加入新鮮的生薑和蜂蜜，製成舒緩的生薑茶來喝。

2，減少胃氣脹。在2019年一項綜合性調查報告認為使用生薑可以降低食道下括約肌的壓力，減少腹脹和腹肌痙攣，防止腸胃脹氣和消化不良。

3，改善對胰島素抵抗的糖尿病和降低膽固醇。在2016年的臨床試驗，志願者在12周內每天服用兩克生薑，結果發現降低了發炎的症狀而且改善胰島素抵抗性糖尿病。2020年的臨床研究發現，志願者在每日僅僅服用1.5克的生薑膠囊劑，12周之後，膽固醇、血糖水平和炎症都有所改善。

4，緩解關節炎疼痛。在2018年的多項研究總結認為，生薑具有抗炎特性，可以減輕膝蓋骨關節炎的紅腫、疼痛和殘疾，特別是對那些不能服用非甾體抗炎藥的人更有幫助。

凡是膽結石患者在使用生薑是要格外小心，因為生薑會增加膽汁的流量。還有服用稀血劑藥物如花法林的人應該要諮詢醫生才好。

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