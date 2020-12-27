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催產素 可預防骨質疏鬆

顔世蓮

骨頭是有造骨細胞和蝕骨細胞互相作用而慢慢生長的。骨質量在25歲到30歲達到巔峰之後，開始隨年齡的增加而逐漸下降。特別是女性體內雌激素含量減少之後，蝕骨細胞作用加速，結果引起骨質流失。

根據骨密度文獻調查，在中國6%的人有骨質疏鬆症；在美國，到了60歲，女性有21%，男性有12%有骨質疏鬆症。一旦有了骨質疏鬆症，40%的人無法獨立行走要用拐杖或者是坐輪椅，三分之二的人在一年之後需要別人幫助應付生活所需；每年大概發生10萬件髖骨骨折。雖然一直以來沒有預防骨質疏鬆症的有效辦法，但是最新的科研報導，認為可能找到了一個好藥物。

在這項針對雌性動物的實驗中，科研家使用催產素也就是性愛激素來逆轉以及降低骨骼密度的流失。

一般所說的催產素其實是一種最常以情感、感情和性愛有關的激素，而且在調節骨量方面也有舉足輕重的地位。

催產素由骨細胞分泌，與女性骨骼代謝有密切的關係，更年期之後這種激素的水平下降，於是骨質流失也增加了。接受催產素治療的雌性動物在幾個月之後，根據血液和組織樣本分析，發現沒有出現更多的骨密度損失，而且血液中還出現了新造骨細胞細胞的生化標記。在接受治療的動物中，骨骼本身更堅硬特別是股骨頸區域。而代表骨質疏鬆的稀疏多孔特性也降低了，甚至某些部位出現了接近正常骨密度一樣的改變。

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