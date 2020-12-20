幫助勃起藥物 多數安全

陽痿，俗稱不舉，是男性性功能障礙的一種。特徵是男性生殖器無法勃起及/或維持勃起，而不能達到滿意的性行為。原因卻是陰莖未能充分充血所致，多半是因生理因素，也會有心理因素或兩者結合所致。在治療方面，美國 食品和藥物管理局已經批准四種主要類型的藥物來幫助勃起功能。到底這些藥物是否安全呢？

首先看看西地那非（偉哥），這是第一線治療的藥物。通常在嘗試其他療法之前先用偉哥，因為已經在市面上很久，副作用以及效用也都是眾所周知的。這個藥物劑量為50毫克，應該在性活動前1小時服用，效用可以在30分鐘到4小時之內出現。注意事項是避免和食物一起服用，另外要避免與酒精混合。

西亞利斯（犀利士），這個藥物的初始劑量為10毫克，但是可以根據自己的需要和耐受程度將劑量減低到5毫克或者增加到20毫克。這個藥物的特徵是，它的藥效較長，不會很快被分解掉。2017年根據16個臨床實驗報告，發現測試的人都比較喜歡服用西亞利斯。

里韋特拉，應該在新活動之前1小時服用，劑量是可以調整的。

斯滕徳拉，要在性行為之前30分鐘服用，開始劑量為100毫克可以增加到200毫克也可以降低到50毫克。

目前醫學界認為幫助勃起障礙的藥物對大多數健康的人而言是安全的。不過也有潛在的副作用，因為這類藥物是磷酸二酯酶抑制劑，如果與硝酸鹽一起服用，會導致血壓 急速下降，引起心臟病 或死亡。