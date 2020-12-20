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惱人霉菌感染 男女都有

顏世蓮

普通一般的霉菌就是指真菌感染，可以發生在任何人身上，不分男女老少，一般在女性中最為普遍。最明顯的特徵便是在女性私密處內陰和外陰的發癢和灼痛。特別令人難以接受的是是陰道搔癢，排尿時外陰灼痛而且分泌物看起來像乳酪。幾乎75%的婦女在一生中至少感染過一次；男性則可能發生在腹股溝，包皮內外和陰毛處。

如何治療呢？

這種感染並可以用抗真菌性藥物治療，儘管治療了之後，有的時候還會持續或者復發，所以常常變成慢性感染病。治療的藥物可以有口服的，外陰和內陰用的藥膏。

多久會有效？

一般來說，抗真菌性藥物來根除霉菌感染，至少需要七天。

為什麼會復發？

因為某些霉菌對抗真菌藥物有抵抗力。或者某些人具有遺傳易感染性稱為家族性念珠菌病。還有的人身體的免疫系統衰弱，容易受到感染。比如說是愛滋病，嚴重的綜合免疫缺陷症，染色體遺傳性綜合症，或者根本就不是真菌感染。當然若是頻繁的與帶菌者接觸也會再次感染復發。

預防注意事項：

良好的私密清潔護理最為重要，改變陰道環境酸鹼值的事情常常容易發病。舉例來說應該避免盥洗，在陰道和陰唇附近使用香皂，以及在外陰皮膚上使用除臭劑等。

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