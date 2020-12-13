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天然補氧呼吸法 快速提升血氧

劉鍾毅、肖勁

新冠病毒疫情反撲，可能受到感染者必須密切關注自身的血氧情況，有醫師建議自備血氧計，對自身經常測試，筆者在此提出血氧持續過低的對應措施，可能使病情好轉。

筆者退休前為洛杉磯縣醫院的法定紅藍卡診療醫生，和身為小兒科醫師的妻子肖勁在近幾年發展了一套呼吸療法，可以在意識清楚的正常人或呼吸道輕度不暢的患者中，在不到十分鐘內，通過一套特別設計的呼吸調整方法，改進血氧的百分比。

借重此種呼吸療法，筆者在懷疑有新冠病毒感染的自我隔離14天觀察中，經常作這種呼吸療法，改善血氧，提高到95%以上，而使一般情況好轉，度過危機。

這種天然補氧呼吸法（Natural Oxygen Supplement, NOS）是指對傳統呼吸模式，特別是對其呼吸的深度、速度、時間的長度和不同的暫停，進行調整，以促進氧氣進入血液。因此，那些因血氧飽和度低下而處於困境的患者可能很快使症狀減輕。

在進行NOS時，在心中默默計數1、2…9、10（10拍），整個過程可以用三個步驟來概括：

1.第一步驟「一快」，就是很快地、大大地、儘量吸入一輪空氣，並且心中默念1、2、3、4。（4拍）。

2.第二步驟「二吹」，就是慢慢地、小聲地、用嘴吹出胸中空氣，並且心中默念5、6、7、8。（4拍）。

3.第三步驟「三停」，就是停止呼吸，並且心中默念9、10（2拍）。隨後，低聲音說出puwa（鋪娃，意為生孩子）。規定的三個步驟至此結束。

然後立即轉入下一輪，吸氣並默念的第一步驟1、2、3、4，開始下一個「三個步驟」，周而復始。說出puwa（鋪娃）是為了加強下一輪「一快」時開始吸氣的力度，諧音並無特別意義，只是便於記得。

這就是進行一個NOS所有呼吸的步驟。

對於呼吸的步驟不必過於勉強，如果覺得過於迫促，則可以放慢進行，以保證安全。對於較重的患者，可以暫緩。這個以呼吸調節為主的呼吸法，本身是安全的，不會使病情惡化。

在操練NOS過程中，呼吸的深度、速度、時間長度和一度的暫停，重複斷續發生，改變血液的酸度；尤其是當呼吸暫停時，積聚在血液內的CO2，激發肺部從外部吸收氧氣的動力。在NOS的操練中，這一刻屬於「一快」，然後是四拍「二吹」，提供足夠的時間，以溶解已經吸收到肺中的O2，最後是一共兩拍的「三停」。

天然補氧呼吸法是一種獨特的呼吸療法，能夠有效改善輕度呼吸困難患者的氧氣攝入量。它是非侵入性的，無需藥物來發揮療效，極不可能造成身體的不適。一旦檢測到患者血液飽和度降低，即應啟動這種呼吸療法，以達到最有利的結果；如果治療開始得早，這種呼吸療法挽救生命的機會也會較大。

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