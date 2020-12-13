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治神經退化性疾病 免疫療法新領域

顏世蓮

免疫療法是指利用人體免疫系統來對抗疾病，通過刺激免疫系統反應而使人體自身的免疫細胞來殺死病源。在過去幾十年中已經開始用免疫法來治療某些類型的癌症，因為它可以幫助免疫系統識別並摧毁癌細胞

神經退化性疾病一直是醫學上的頭痛問題，比如說腦損傷、漸凍症等都是神經細胞損傷或是退化造成的。研究人員一直在廣泛測試免疫療法，希望提高某些不良蛋白質的清除率。利用T細胞的免疫療法，靶向針對這些神經系統疾病相關的蛋白質上，例如澱粉樣B蛋白、Tau等，而改善阿茲海默病、帕金森症和路易體癡呆等神經系統疾。最近的研究發現了一種新型的免疫細胞，是抗癌或免疫調節巨噬細胞，可使神經髓鞘再生，不僅可以挽救受損神經細胞免於死亡，還可以再生和修復受損的神經細胞。

雖然這種治療法也有些副作用，但是越來越多證據表明，利用這個療法，研究人員給具有視神經損傷或脊髓神經纖維損傷的動物體內注射同為免疫細胞的新型粒細胞，能夠促進神經元存活，並讓視網膜神經細胞再生。

這種效果部分是透過分泌有益的神經生長因子來促進神經細胞再生帶來的。若將這類細胞過繼轉移到基因缺陷的視神經受損的眼睛後，可以直接刺激斷裂的視神經節細胞生長新軸突，拯救垂死的神經細胞。

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