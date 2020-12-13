打乳頭狀病毒疫苗 預防口腔癌

大多數人都知道人類乳頭瘤病毒與最常見的口咽鱗狀細胞癌有密切關係，從1988年到2004年，與吸菸有關的口腔癌患者下降了50%，同一時間乳頭狀病毒引起的口腔癌卻增加了225%。許多研究學者認為，口對口的接觸是引起口腔癌的主要原因。

在最近一項對5500名年齡在14到69歲之間男性和女性樣本的研究，結果發現陽性患者伴侶的漱口液樣本中出現高危險乳頭狀病毒。要是口腔癌患者是因為乳頭狀病毒引起的，那麼與親密伴侶口腔接觸之後，即使漱口仍然可以感染上。一般來說男性比女性更容易感染口腔的乳頭狀病毒。吸菸者、酗酒和有較多性伴侶的人患病機率增加，若有20個以上性伴侶的人，發生口腔癌患風險高達20%。

在一項針對2627名18到33歲的男性和女性的研究中，接種疫苗 者的口腔癌患病機率低於未接種疫苗者。

在2020年，FDA 批准將九價乳頭狀病毒疫苗用於預防男性和女性的口腔癌上。目前免疫實踐委員會建議，對10到12歲的男孩和女孩進行常規疫苗接種。受過性虐待或性侵 犯的兒童應該在九歲時開始接種疫苗，所有26歲以下的男性和女性都應該進行追趕疫苗接種。對27到45歲的一些成年人也因需要而應該進行疫苗接種。常常暴露於乳頭狀病毒的婦科醫生，屬於高職業風險者，也要進行疫苗接種來預防口咽鱗狀細胞癌的發生。